В Европе зарегистрирована вспышка тропической лихорадки денге

Способствовало жаркое лето

Крупнейшая вспышка опасной лихорадки денге зарегистрирована на юге Европы. Эта болезнь поражает тропические регионы. Однако из-за жаркого лета ее переносчики - азиатские тигровые комары – добрались до европейских стран.

Случаи заражения были зарегистрированы даже в тех районах, где ранее болезнь не проявлялась. Специалисты считают, что ситуация требует чрезвычайно высокого внимания.

На конец октября во Франции было зафиксировано 1414 завезенных случаев денге. Из них 65% пришлось на зараженных в Мартинике и Гваделупе. Показатель значительно превысил результаты предыдущих лет – в 2022-м число завезенных случаев составило 217, пишет Nature.

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