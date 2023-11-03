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В Европе зарегистрирована вспышка тропической лихорадки денге

15:53
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Способствовало жаркое лето

Крупнейшая вспышка опасной лихорадки денге зарегистрирована на юге Европы. Эта болезнь поражает тропические регионы. Однако из-за жаркого лета ее переносчики - азиатские тигровые комары – добрались до европейских стран.

Дочь Риты Дакоты заразилась лихорадкой денге
У вернувшихся с Пхукета россиян нашли лихорадку Денге

Случаи заражения были зарегистрированы даже в тех районах, где ранее болезнь не проявлялась. Специалисты считают, что ситуация требует чрезвычайно высокого внимания.

На конец октября во Франции было зафиксировано 1414 завезенных случаев денге. Из них 65% пришлось на зараженных в Мартинике и Гваделупе. Показатель значительно превысил результаты предыдущих лет – в 2022-м число завезенных случаев составило 217, пишет Nature.

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