Путин назвал "невероятным свинством" попытки организовать еврейские погромы в России

Жители кавказских республик должны с трезвой головой реагировать на текущие события

Попытки Запада организовать еврейские погромы на российской территории – "невероятное свинство". Об этом в ходе выступления на встрече с членами Общественной палаты заявил президент России Владимир Путин.

Политик обвинил Запад и Украину в попытках дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России – в частности, организовать еврейские погромы в некоторых российских регионах – и подчеркнул, что люди, проживающие в кавказских республиках, должны с "трезвой головой" воспринимать текущие события на территории Ближнего Востока.

"Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство!" – заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Комментируя новости о задержании 83 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, глава государства отметил, что власти должны реагировать на подобного рода демонстрации в соответствии с российским законодательством.

После беспорядков в аэропорту Махачкалы было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержали 83 человек, 15 из них были заключены решением суда под стражу.

Не обошлось и без дисциплинарных взысканий. Глава республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, что принимавший участие в массовых беспорядках чиновник — сотрудник администрации одного и населенных пунктов региона — уволен и никогда больше не будет работать в органах государственной власти.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

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