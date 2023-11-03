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Адвокат экс-футболиста Бугаева заявила о фальсификации дела

17:26
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Сотрудники полиции требовали крупную взятку

Сотрудники полиции сфальсифицировали улики против экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева и требовали от его семьи взятку в размере трех миллионов рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявила адвокат бывшего спортсмена Екатерина Макличенко.

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Адвокат назвала дело бывшего футболиста произволом, характерным для 90-х годов, и призвала общественность и СМИ помочь спортсмену в нелегкой жизненной ситуации. По ее словам, правоохранители запугали Бугаева и заставили положить наркотики себе в куртку.

"Все это было затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей", - пояснила Макличенко.

Комментируя момент задержания бывшего игрока сборной России, адвокат подчеркнула, что сотрудники полиции поставили жену Бугаева перед фактом: либо она в течение двух дней собирает нужную сумму, либо ее муж отправится в места не столь отдаленные.  

Ранее бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева отправили в СИЗО до конца текущего года по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.  

Алексея Бугаева задержали 1 ноября в Краснодаре. Сотрудники полиции обнаружили у спортсмена полкилограмма психотропных веществ – предположительно, мефедрона. Бугаев попытался сбежать от правоохранителей, однако в скором времени был пойман и получил административный арест на семь суток. Позднее в отношении бывшего футболиста завели дело по статье 228 часть первая – "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере".

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