Украина, Дагестан, экономика: о чем говорил Путин с членами Общественной палаты

Президент призвал активнее включаться в работу по контролю за деятельностью госорганов в новых регионах страны

Встреча президента с членами Общественной палаты России символично проходит накануне праздника - Дня народного единства. Изгнание польских интервентов из Москвы и завершение Смуты имели большое значение для формирования российского государства, которое вернуло себе стабильность и смогло сохранить самобытность традиций и культуры.

Здесь и далее: цитаты президента со встречи с членами ОП.

Единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда. Давайте вспомним, что происходило во времена Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Потому что если разрушается культура, традиция, история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос. Растворяться. Как снег поздней весной. Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе помогая это сделать нашим братьям и сестрам в Донбассе и Новороссии.

Отвечая на вопрос о причинах конфликта с Украиной, Путин еще раз напомнил, что как часть СССР эта республика была сформирована главным образом за счет южнорусских земель.

Не было же никакой Украины, в составе империи были области. А сама она в 16 веке пришла, состояла из трех областей - Киев, Киевская область, Житомир, Чернигов. Это пришло из Речи Посполитой. Из Польши. Добровольно. Вон у нас в архиве лежит письмо. Мы, русские, православные, обращаемся к царю...

Современная Россия после распада Советского Союза смирилась с новыми границами. Пока на Украине не начали уничтожать все русское.

Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной, я и сейчас говорю "с братской", имея в виду, что этнический состав у нас братский в прямом смысле этого слова - нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом. Ну как? Если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих переворотов государственных - ну разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же, как мы действовали? Конечно, нет! Надо же было людей защищать от этой мрази нацистской. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией. Конечно, нам нужно сделать все, чтобы вхождение этих территорий было естественным. И как можно быстрее бы люди почувствовали результат.

Общественную палату Путин призвал активнее включаться в работу по контролю за деятельностью госорганов в новых регионах страны. В том числе и для борьбы с коррупцией. Украинские стандарты отношения людей и власти в России неприемлемы.

Как жила Украина в рамках украинской коррупции - такого в мире нет. Я вас уверяю - в мире нет. Можете мне поверить, я же общался плотно с бывшими руководителями. Ставка на все: на голос в Верховном суде, на голос в Конституционном суде. Ставка! Причем мы когда обсуждали, что сделать: "Ну это мы решим, это будет стоить столько-то". Это мне говорили первые лица государства! У меня просто челюсть отваливалась. Я говорил: "Что, у вас вот так?". Отвечали: "Ну да, у нас вот так". Вот сейчас говорят, оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется! Потому что продают.

В ходе беседы зашла речь и о беспрецедентном внешнем давлении. По словам президента, Россия превращается из "бензоколонки", как раньше Запад воспринимал нашу экономику, в самодостаточную страну, где более 40% производств приходится на перерабатывающую отрасль. Курс на укрепление государства нужно продолжать.

Сначала говорили - надо победить Россию на поле боя. Теперь по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми. Это значит, что экономика и реальное производство должны быть по ключевым компонентам самодостаточными. Чтобы страна могла не только выживать, но идти вперед. Тогда будет все меньше желающих исключать нас из-каких то организаций, а будет все больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности. Нам надо сосредоточиться на внутренней повестке.

Наравне со всеми в Общественную палату входят религиозные деятели. С главой Духовного собрания мусульман России президент говорил о событиях в Махачкале, которые стали следствием палестино-израильского конфликта.

Что касается событий в Махачкале - легко вбросить искру. Ну, конечно, на фоне происходящих ужасов там это легко сделать. А вбрасывают, конечно, через соцсети люди, которые живут за границей, в том числе которые на Украине сидят. В этой связи меня, конечно, удивляет позиция заокеанских деятелей. Они, конечно, поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство. Это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то. То, что произошло - произошло. Реакция духовенства была быстрой и убедительной, я хочу вас за это поблагодарить.

По словам президента, на события в Дагестане следует отреагировать в соответствии с российскими законами.

Еще одна тема, на которую обратил внимание Путин, это необходимость повышения рождаемости. Для поддержки семей с детьми государство уже делает многое, но эту работу, по словам президента, не нужно останавливать. От этого зависит будущее страны.

А в заключении встречи Владимиру Путину предложили заглянуть в прошлое - в день начала специальной военной операции.

У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, можно ли без этого обойтись. Нет, к сожалению, этого нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Сначала на Крым попытались напасть, а потом - на Донбасс. И вот мы восемь лет шли к тому, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами.

И по сути все, что предпринимает Россия сейчас, - попытка завершить конфликт. На условиях, что россияне будут жить в мире и безопасности. В стране, где политика строится не на принципах национализма, а в духе народного единства.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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