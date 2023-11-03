Лучшая защита - мышление: как не стать жертвой телефонных мошенников

Злоумышленники становятся все более изобретательными и беспардонными

В руках у пожилой женщины - пачка денег. Видны пятитысячные купюры. Молодой человек закрывает ладонью открытый купюроприемник банкомата. Бабушка хочет деньги внести. Парень не дает ей это сделать. Телефон пенсионерки периодически звонит. Если бы не случайные прохожие, неизвестно, как долго бы это все продолжалось. Пожилая женщина одета неплохо. Видно, что, помимо пенсии, еще есть сбережения. Вот только, похоже, в силу возраста бабушка чрезвычайно доверчивая. А может быть, одинокая. Уже не первый раз становится жертвой мошенников. Здесь можно долго рассуждать над этической стороной, но преступники звонят постоянно и очень настойчиво.

Подобных историй - сотни, если не тысячи. И это отнюдь не чисто российская фишка. Мерзавцев немало живет по всему миру.

"Все это было частью тщательно продуманной аферы "Привет, мама", при помощи которой только в прошлом году обманули тысячи австралийцев на 7,2 миллиона долларов. Мошенник посредством текстовых сообщений попросил у 64-летней Лизы сначала 8900 долларов, но женщина, полагая, что это ее сын Тим, сказала, что может дать только 5000 долларов. После шквала сообщений от предполагаемого сына Лиза собиралась нажать кнопку "Отправить", но в последнюю минуту решила задать личный вопрос, чтобы идентифицировать собеседника, - "Как зовут твоего дедушку по материнской линии?", - пишет Daily Mail.

К слову, таких чудесных спасений, как в Москве или Сиднее, можно, условно говоря, по пальцам пересчитать. Парадокс: о телефонных мошенниках знают все, но все равно попадаются на одни и те же уловки.

"Люди знают и понимают, но им все равно кажется, что позвонили из правоохранительных органов и действительно сейчас решаются вопросы, действительно хотят помочь "следствию", - отмечает адвокат Андрей Алёшкин.

Самая распространенная схема, когда звонят якобы представители правоохранительных органов. Или банковская служба безопасности. Мол, прямо сейчас совершается страшное преступление. Кто-то на ваше имя пытается взять кредит или снять все со счетов. Чтобы поймать преступника или не дать тому совершить задуманное, надо действовать быстро и решительно.

Вообще, преамбул множество. Фабула одна - надо все свои деньги перевести на сторонний, якобы безопасный счет. Свои, кредитные, похоронные - неважно. Потом "обязательно вернут". Главное - никому не говоря ни слова. Безопасный счет, естественно, принадлежит настоящим преступникам.

Анетта Орлова, известный психолог, которая отлично знает, как работают все эти мошеннически уловки, призналась - даже ее однажды развели.

"Я болела полтора года тяжелейшим образом. Я вышла из больницы, и на второй день прозвучал этот звонок. Меня поймали на радость", - рассказывает она.

Причина, почему люди раз за разом попадают на уловки мошенников, лежит в том числе в области психологии. Преступник сделает десять, сто, пятьсот звонков. Узнает много нового о себе, услышит немало нелестных отзывов. А с пятьсот первого раза попадет куда надо и сорвет свой многомиллионный куш. И здесь обману все возрасты покорны.

"Двадцатилетнему говорят, что у него проблемы с институтом, сорокалетнему говорят, что у него с ребенком есть трудности и нужно немедленно помочь, а взрослому говорят, что звонит следователь или что у него неуплачены какие-либо штрафы. Каждый из нас в какой-то момент может быть уязвимым. Молодые попадали, 25 лет. Почему? Очень строгий доминантный отец. Когда он звонил, девушка немедленно испытывала напряжение. Она всегда побаивалась, когда звонил отец. И позвонил мужчина, возрастом примерно отца, представился следователем и стал говорить про какую-то ситуацию, обвиняя", - продолжает Орлова.

А еще, говорят специалисты, телефонные мошенничества - это оборотная сторона технического прогресса. Люди привыкли все вопросы решать через смартфон и интернет: сделать денежный перевод, взять или погасить кредит, оплатить квартплату. И поэтому не всегда еще могут распознать преступников.

"Безусловно, находятся новые схемы. И роботы используются. И, соответственно, надо быть более бдительными. И схемы будут усовершенствоваться с введением новых технологий. Надо понимать, что мошенники тоже эволюционируют", - говорит адвокат Андрей Алёшкин.

Одно из новшеств - злоумышленники пытаются получить полный доступ к личному кабинеты жертвы на сайте Госуслуг. При звонке могут представиться, например, сотовой компанией или техподдержкой интернет-портала. Преступник нажимает на сайте кнопку "сменить пароль", а потом просит сообщить ему код, пришедший на телефон жертвы. И ведь говорят, хотя в СМС написано: "Никому не сообщать". Ну а дальше все просто: полный доступ ко всем персональным данным получен - можно запросто оформлять кредиты.

Маме Екатерины Калининой 72 года. Позвонили на мобильный. Номер высветился - московский городской. В трубе - металлический голос робота. Здравствуйте, это "Мосэнергосбыт".

"Он сказал, что у нас задолженность по электроэнергии в размере тысячи. Ее надо оплатить в течении 15 минут. Вы можете? Мама говорит: нет, не могу. В течение полчаса? Нет, не могу. Робот говорит: тогда я соединю вас с оператором. Мама говорит: давайте, я жду. Там была тишина, а потом робот опять говорит оплатить до 30 октября. И разъединились", - рассказывает Екатерина.

Очевидно, что тысяча рублей - слишком мелкая прибыль для мошенников. Хотели украсть данные банковской карты. Пенсионерке однозначно повезло. Она была в дороге, и ей просто неудобно было ни говорить, ни проводить онлайн-оплату. Всеми финансовыми делами семьи занимается Екатерина, но мама по документам - ответственный квартиросъемщик. Поэтому звонили ей. И поэтому пенсионерка распереживалась. Мало ли что.

Откуда преступники берут личные данные людей - вопрос к полиции. Но как уберечь себя и близких, должен знать каждый. Психологи называют главное, что надо запомнить. Кажется что-то подозрительным - кладем трубку. Появился внутренний страх или дискомфорт - незамедлительно прерываем разговор. Коммунальные службы могут только известить о задолженности. Следственный органы или банкиры - пригласить в отделение полиции или банка. Никто и никогда не решает финансовые вопросы по телефону. Это аксиома.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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