Сегодня же нацизм - главенствующая идеология Украины

Такой мощи артиллерийского огня, как в ночь на 6 ноября 1943 года, немецкие войска еще не знали. На одном километре фронта советское командование сосредоточило до 350 орудий. Примерно столько же будет лишь в 1945-м во время Берлинской операции. А сейчас впереди был Киев - на правом, высоком берегу Днепра.

Наступать на Киев планировалось в двух плацдармов - южного Букринского и северного Лютежского. Основным считалось южное. Так полагали фашисты. Но советское командование в течение всего одной ночи в обстановке строжайшей секретности перебросило крупные силы, в том числе танковую армию генерала Рыбалко, на Лютежский плацдарм, и самый мощный удар неожиданно был нанесен именно оттуда. В 4 часа утра 6 ноября Киев был взят. Оставшиеся 180 тысяч жителей некогда миллионного города встречали освободителей на улицах, которые отступавшие фашисты превратили в руины.

К 80-летию освобождения Киева в Музее Победы в Москве открыли выставку "Вернуть мир в Киев". Она расположилась в зале, где находится диорама "Форсирование Днепра". Также здесь представлены новые уникальные документы, которые свидетельствуют о том, как проходило героическое сражение.

"Часто спрашивают: хотели ли его взять к празднику? Ничего подобного. К 7 ноября приказа не было его взять. На самом деле, в приказе было написано, что мы должны были взять Киев к вечеру 5 ноября, но получилось только к утру 6 ноября", - объясняет Валерий Куличков, научный сотрудник Музея Победы.

Да и о каких точных сроках могла идти речь, если силы сторон были примерно равны, а Красной армии противостояли дивизии группы армий "Юг" генерал-фельдмаршала Манштейна. С ним в боях командующий 1-м Украинским фронтом Николай Ватутин встречался и под Сталинградом, и на Курской дуге, но именно под Киевом Манштейн был окончательно разбит. А Лондонское радио передало 6 ноября 1943-го - "Занятие этого города советскими войсками является победой, имеющей огромное не только военное, но и моральное значение. Теперь времена изменились. Германия слышит звон похоронного колокола".

Красная армия двинулась дальше - на Запад, освобождать от коричневой чумы оставшуюся часть советской территории и страны Европы. Прошли десятилетия, и вот на Крещатике, который в 1943-м освобождали советские солдаты - русские и белорусы, татары и евреи, митингуют украинские националисты. Они давно мечтали о реванше.

Сегодня нацизм - главенствующая идеология Украины. Бал правят последователи запрещенных в России ОУН (Организация украинских националистов) и УПА (Украинская повстанческая армия). Оскверняют памятники, в том числе генералу Ватутину в Киеве, где и похоронен герой. А погиб он в 1944-м, попав в засаду подразделения УПА под Ровно. Официально с ОУН-УПА было покончено в 50-е, но только на бумаге. Сохранилась идеология, остались люди. Вот только власти о существовании проблемы старались не говорить.

"Никто не отдавал себе до конца отчет, что это за явление. Потому что пропаганда же о чем говорила - что это незначительное число каких-то там алкоголиков, деклассированных элементов. А на практике-то получилось другое. Город Днепропетровск, русский город - одна из баз ОУН. Каким образом это получилось? Конечно, эти все неприятные вопросы проще было потопить в лозунгах и призывах, что, собственно говоря, и сделали", - отметил публицист Армен Гаспарян.

Дальше случился развал СССР, и украинские националисты подняли голову уже уверенно и, как им казалось, навсегда. Первые так называемые "Поезда дружбы" отправились в Крым и русскоязычные города - Харьков, Донецк, Луганск - еще в девяностые. У местных жителей тогда всего лишь требовали доказать знание украинского. И это в то время, когда президент Кравчук говорил: "Я буду делать все от меня зависящее для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов. Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться".

Прошло 30 лет, и вот его же высказывания уже в 2021-м: "Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего сражаться - пока руки будут держать оружие и пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Что будет дальше? Мне неинтересно, но я его убью".

Напомним. Апрель 2021-го. И речь идет о жителях Донбасса, с которыми престарелый Кравчук собрался сражаться, потому что они хотели говорить по-русски и не жить по законам узурпаторского киевского режима.

Девять лет непрерывных обстрелов Донбасса. И одновременно та самая тотальная и насильственная украинизация населения всей Украины. Переформатирование сознания если еще и не завершилось, то идет полным ходом - уже с детских садов, а расцвета достигает в школах и вузах. Отдельная история - украинские учебники. В них переписана история. И если пассажи вроде двухтысячелетних укров еще можно счесть относительно безобидными, то факты, касающиеся Великой Отечественной войны, просто поражают. Так, Жуков уже не маршал-герой, а тот, кто подписал приказ о депортации украинцев. Сейчас на Украине этот факт не подвергается сомнению. Вот только в 90-е этот, как сегодня говорят, фейк уже был развенчан. Фальшивый приказ Жукова был напечатан в немецкой листовке, предназначенной для распространения на территории СССР. Но кто помнит сегодня о том разоблачении, если в сознание украинцев постоянно вливают новые порции "неопровержимых", как они должны быть уверены, фактов.

Вот господин Зеленский по случаю очередной годовщины освобождения Киева заявил: "Освобождение Киева - это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства - освободить Киев к годовщине Октябрьской революции".

Цифры, которые привел Зеленский (якобы сотни тысяч погибших), не соответствуют историческим документам. Потери были в десятки раз меньше. Во многом благодаря тому, что в результате внезапного и скрытного маневра советского командования в Киеве не было ожесточенный уличных боев, фашисты предпочли отойти. Но Зеленскому такие факты не нужны. И он вытягивает на свет новые фейки. Якобы освобождая Киев, как и другие регионы Украины, Красная армия незамедлительно забирала всех мужчин в войска и тут же бросала в бой - без обмундирования и без оружия, с камнями в руках. Речь шла о так называемой "черной пехоте" или "чернопиджачниках". И неважно, что кадры таких якобы подразделений были выдернуты из художественного фильма. Но фейк уже запущен, а зомбированная нация логично мыслить не может. Распространяет подобные фейки Зеленский - человек, по чьему приказу обстреливают мирные города, а простые украинцы идут убивать.

"Сегодня мы видим, что все, что они писали и продолжают писать о нас, это напрямую сегодня относится к преступному киевскому режиму, который действительно делает это. То есть бросает в мясные штурмы необученных людей. Только что мобилизованных, которым задурманили мозги, которых зомбировали и которые идут сражаться и за ними действительно стоят украинские заградотряды. Вот что происходит на самом деле", - указал Михаил Мягков, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, научный директор Российского военно-исторического общества.

Сегодня нам тоже нужно сражаться. Сражаться против нацизма, за память о великой Победе и за правду. И это наша правда. Настоящая правда, которую не омрачить никакими фейками.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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