Лидер "Хезболлы" назвал скорость поддержки США главной слабостью Израиля

Израильские военные не смогут выстоять против всего исламского мира

Скорость поддержки ЦАХАЛ со стороны американских властей показала слабость Израиля перед исламским миром. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла.

Лидер движения назвал Израиль немощным государственным образованием и подчеркнул, что действия военнослужащих ЦАХАЛ на территории Газы рано или поздно приведут к вступлению в палестино-израильский конфликт новых игроков.

"Американская скорость поддержки ЦАХАЛ показала провал и слабость Израиля, - приводит РИА Новости ответ генсека движения на вопрос журналиста о перспективах Израиля в конфликтной ситуации.

Ранее Армия обороны Израиля завершила окружение крупнейшего города палестинского анклава – Газа – и перешла к следующему этапа палестино-израильского конфликта: тотальное уничтожение радикального движения ХАМАС.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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