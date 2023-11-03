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В МИД России назвали отношение к россиянам со стороны МОК сегрегацией

20:18
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Спортивные организации должны соблюдать принципы Олимпийской хартии

Решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх – проявление сегрегации по национальному признаку, передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление МИД России.

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"Подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен", - говорится в сообщении.

В МИД назвали ограничительные меры в отношении спортсменов из России проявлением политики двойных стандартов Запада и подчеркнули, что высказывания должностных лиц МОК о том, что меры в отношении России были приняты на фоне проведения военной спецоперации не соответствуют действительности.

Российская сторона призывает МОК отказаться от подобного подхода к участию национальных сборных в крупнейших соревнованиях и требует от международных спортивных организаций соблюдать фундаментальный принцип Олимпийской хартии – "спорт вне политики", заключили сотрудники ведомства.

Ранее российские власти уже неоднократно заявляли о предвзятом отношении Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из России. В частности, глава государства Владимир Путин в одном из своих недавних выступлений называл действия МОК этнической дискриминацией и указывал на политику двойных стандартов в отношении спортсменов, выступающих под национальным флагом России.

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