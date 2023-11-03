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Захарова указала на хамское поведение постпреда Израиля при ООН

19:05
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Его грубость в адрес других дипломатов недопустима

Постоянному председателю Израиля при ООН Гиладу Эрдану пора прекращать хамить на заседаниях Совета Безопасности. Об этом в ходе интервью изданию "Известия" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По словам дипломата, представитель России при Всемирной организации в своих публичных выступлениях достаточно "емко и четко" излагает позицию Москвы по поводу стремительно развивающихся событий на территории Ближнего Востока.

"А постпреду Израиля надо прекращать хамить в Совбезе. Его грубость в адрес российского представителя недопустима", - указала Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у военнослужащих ЦАХАЛ нет права на самооборону в текущей конфликтной ситуации, поскольку Израиль является "оккупирующей державой".

В ответ на это высказывание постоянный представитель Израиля при ООН отметил, что Россия – "последняя страна", которая может учить кого-либо нормам международного права. При этом израильский дипломат подчеркнул, что Москва использует эскалацию конфликта на территории Ближнего Востока для отвлечения внимания мировой общественности от украинского кризиса.

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