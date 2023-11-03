Лукашенко: Белоруссии и России придется помогать восстанавливать Украину

Запад не будет этим заниматься

Москва и Минск будут заниматься восстановлением украинской экономики – у западных стран нет заинтересованности в этом. Об этом в ходе брифинга заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам политика, возглавляемая США коалиция западных стран не будет помогать Киеву в восстановлении экономического потенциала страны.

"Мы много на эту тему говорили. Украинцы придут к нам за помощью", - заявил Лукашенко, чьи слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста касательно конкретных действий по восстановлению экономики и инфраструктуры Украины, белорусский лидер подчеркнул, что Россию и Белоруссию "ожидает огромнейший объем работ".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину к возобновлению переговорного процесса с Россией без каких-либо предварительных условий. По мнению политика, "умные люди" в украинском правительстве должны проигнорировать требования Запада и предпринять конкретные шаги для урегулирования этого конфликта.

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