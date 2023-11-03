Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Киеву

Западная коалиция продолжит поддерживать Украину

Общий объем нового пакета военной помощи для поддержки Украины составит порядка 125 миллионов долларов. Об этом в ходе брифинга заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

По его словам, возглавляемая США коалиция западных стран продолжит поддерживать Украину "до победного конца".

"Мы продолжим работать с Конгрессом для реализации наших интересов в сфере национальной безопасности, помогая Украине защитить себя", - заявил Блинкен, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что вывод российских войск с украинских земель – стратегическая цель американских властей в противостоянии между Москвой и Киевом.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи будут включены боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, артиллерийские снаряды, средства борьбы с БПЛА и комплекты зимней одежды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.

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