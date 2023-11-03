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Шойгу вручил звезды Героев России участникам СВО

19:57
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Сержант Юрий Щербаков в составе расчета противотанкового ракетного комплекса уничтожил 9 танков противника

В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу вручил звезды Героев России и именное огнестрельное оружие военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Награды получили сержант Юрий Щербаков, командир мотострелковой бригады Роман Федоров и командир мотострелкового полка Иван Клещерев.

Уточняется, что за время СВО Щербаков в составе расчета противотанкового ракетного комплекса уничтожил 9 танков, 4 бронетранспортера и 12 боевых машин пехоты противника.

Под командованием полковника Федорова было уничтожено 12 танков, более 230 украинских штурмовиков. Клещерев в ходе боя возглавил штурмовой отряд, и в результате проведенной им контратаки противник потерял 11 танков, 10 боевых машин пехоты и более 170 военнослужащих.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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