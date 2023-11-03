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Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

21:13
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Против документа проголосовали Украина, США, Великобритания и Германия

Комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, передает РИА Новости.

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За документ проголосовали 112 стран, против – 50. Еще 14 государств воздержались. Среди стран-противников резолюции – Украина, США, Канада, Великобритания и Германия.

Резолюция рекомендует странам ряд мер: во-первых, предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны; во-вторых, отказаться от политики отрицания преступлений против человечности и других военных преступлений во время мирового конфликта.

Авторы документа осуждают участившиеся случаи героизации и пропаганды нацизма на территории Европы. В частности, инциденты, связанные с нанесением граффити на памятниках и монументах, посвященных жертвам и героям Второй мировой войны.

Накануне указом президента России Владимира Путина был создан Национальный центр исторической памяти. Директор Музея Победы Александр Школьник заявлял, что инициатива главы государства позволит консолидировать усилия по предотвращению фальсификации исторических фактов.

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