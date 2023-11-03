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"Нет смысла": Глава МИД Украины опроверг данные о тайных переговорах с Россией

21:46
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Украинская сторона не видит предпосылок к возобновлению переговорного процесса

Украинские власти не ведут тайных переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом в ходе интервью новостному телеканалу ZDF заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Отвечая на вопрос журналиста о переговорах между Москвой и Киевом, министр дал короткий, но емкий ответ: "Нет!".

По его словам, украинская сторона конфликта еще в прошлом году предложила "формулу мира", фундаментальным принципом которой является уважение территориальной целостности Украины.  

"Пока Россия не будет уважать наш суверенитет, смысла разговаривать нет", - заключил Кулеба, чьи слова приводит РБК.

Ранее представитель МИД России Алексей Полищук назвал недостаток мудрости и мужества у украинского правительства одной из реальных причин отказа Киева от возобновления переговорного процесса с Москвой.

1 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал возглавляемую США коалицию западных стран признать провал контрнаступления ВСУ и отказаться от оказания широкомасштабной поддержки Украины.

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.   

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