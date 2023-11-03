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МИД объявил о высылке работающего в Москве болгарского журналиста

22:18
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Корреспондент уже лишен аккредитации

Москва выслала болгарского журналиста Ангела Григорова в ответ на аналогичные действия Софии, сообщает МИД России.

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Уточняется, что такие меры были предприняты в ответ на преследование властями Болгарии специального корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака.

По данным ведомства, российские власти уже лишили Григорова журналисткой аккредитации и обязали его покинуть страну в ближайшее время.

В минувший вторник "Российская газета" сообщила об оказываемом давлении на собственного корреспондента в Софии Александра Гацака со стороны болгарских властей. Спустя некоторое время журналист проинформировал руководство газеты об аннулировании его аккредитации и предстоящей экстрадиции. В итоге корреспонденту пришлось покинуть страну первым же рейсом.

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