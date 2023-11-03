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Телеведущего Дмитрия Губина признали иноагентом

22:43
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Минюст России включил в список еще четырех человек

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов телеведущего Дмитрия Губина* и политолога Марию Снеговую*. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства. 

Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц
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По данным ведомства, Губин* неоднократно выступал против проведения военной спецоперации на территории Украины, а также распространял недостоверную информацию о действиях ВС России в ходе СВО. По аналогичным причинам в список иностранных агентов была внесена политический аналитик Снеговая*.

В реестр иноагентов также включены юрист Кирилл Качур* и журналисты Дмитрий Еловский* и Андрей Солдатов*.  

По распоряжению Минюста из реестра иностранных агентов была исключена региональная национально-культурная общественная организация "Тубалары"*. Причина такого решения – ликвидация юридического лица.  

Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко отказался считать действующий закон об иностранных агентах репрессивным и назвал его профилактическим. При этом министр уточнил, что только за последний год из реестра по разным причинам были исключены свыше 60 физических и юридических лиц.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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