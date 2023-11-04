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Россия отмечает День народного единства

10:04
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Праздничные мероприятия проходят во всех регионах

Сегодня наша страна отмечает День народного единства. В этот праздник во всех регионах России состоятся концерты, масштабные исторические реконструкции и грандиозные флешмобы.
Собянин в преддверии Дня народного единства вручил награды выдающимся жителям столицы

Мероприятия уже стартовали на Дальнем Востоке. Моряки Тихоокеанского флота - в парадном строю. На кораблях Приморской флотилии подняли российские триколоры, Андреевские стяги и флаги расцвечивания.

На стадионе наукограда Кольцово в Новосибирской области собрались более ста человек, они исполнили гимн России и развернули государственный флаг.

Подарки к празднику получили и наши бойцы, задействованные в специальной военной операции - на передовую их доставили участники ОНФ.

Праздничные мероприятия проходят и в новых российских регионах. День народного единства отмечают даже на околоземной орбите. С борта МКС россиян поздравили наши космонавты.

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