Россия отмечает День народного единства

Праздничные мероприятия проходят во всех регионах

Сегодня наша страна отмечает День народного единства. В этот праздник во всех регионах России состоятся концерты, масштабные исторические реконструкции и грандиозные флешмобы.

Мероприятия уже стартовали на Дальнем Востоке. Моряки Тихоокеанского флота - в парадном строю. На кораблях Приморской флотилии подняли российские триколоры, Андреевские стяги и флаги расцвечивания.

На стадионе наукограда Кольцово в Новосибирской области собрались более ста человек, они исполнили гимн России и развернули государственный флаг.

Подарки к празднику получили и наши бойцы, задействованные в специальной военной операции - на передовую их доставили участники ОНФ.

Праздничные мероприятия проходят и в новых российских регионах. День народного единства отмечают даже на околоземной орбите. С борта МКС россиян поздравили наши космонавты.

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