Россия отмечает День народного единства

Праздничные мероприятия проходят во всех регионах
Сегодня наша страна отмечает День народного единства. В этот праздник во всех регионах России состоятся концерты, масштабные исторические реконструкции и грандиозные флешмобы.
Мероприятия уже стартовали на Дальнем Востоке. Моряки Тихоокеанского флота - в парадном строю. На кораблях Приморской флотилии подняли российские триколоры, Андреевские стяги и флаги расцвечивания.
На стадионе наукограда Кольцово в Новосибирской области собрались более ста человек, они исполнили гимн России и развернули государственный флаг.
Подарки к празднику получили и наши бойцы, задействованные в специальной военной операции - на передовую их доставили участники ОНФ.
Праздничные мероприятия проходят и в новых российских регионах. День народного единства отмечают даже на околоземной орбите. С борта МКС россиян поздравили наши космонавты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"