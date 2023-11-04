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Вступил в бой с противником: подвиг ефрейтора Патокина

11:23
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных, участвующих в СВО. Отделение старшего сержанта Леонида Тимшина обеспечивало поддержку наших мотострелковых подразделений. Боевики попытались их атаковать, но Леонид выявил одно из укрытий противника и нанёс по нему точный удар из реактивного пехотного огнемёта. Неонацисты понесли значительные потери, а российские бойцы смогли занять выгодные позиции на переднем крае.

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Ефрейтор Виталий Патокин вместе с сослуживцами оборудовал оборонительные позиции для наших бойцов на тактически важном рубеже. Под плотным огнём украинских радикалов Виталий и его подчинённые закрепились на местности и вступили с ними в бой.

Координаты были оперативно переданы нашим артиллеристам, которые нанесли сокрушительные удары по силам неонацистов. Противник понёс крупные потери и отступил, сообщает "ТВ Центр".

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