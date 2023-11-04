ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Землетрясение в Непале: более ста погибших

10:17
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Спасатели ищут выживших

На границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой шесть. Данные источников о числе погибших разнятся, по информации местных СМИ, их уже более 140-ка.
В Афганистане произошли новые землетрясения

В пострадавших районах проходит масштабная поисково-спасательная операция, со многими поселениями нет никакой связи, поэтому оценивать масштабы разрушений власти пока не берутся.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров и находился примерно на  расстоянии 30 километров к юго-востоку от непальского города Джумла, где проживают около девяти тысяч человек. По рассказам очевидцев, отголоски мощных подземных толчков ощущались даже в столице Индии, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Землетрясение в Непале
Землетрясение в Непале
Землетрясение в Непале
Землетрясение в Непале
Землетрясение в Непале
Землетрясение в Непале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.