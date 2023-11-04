Землетрясение в Непале: более ста погибших

Спасатели ищут выживших

На границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой шесть. Данные источников о числе погибших разнятся, по информации местных СМИ, их уже более 140-ка.

В пострадавших районах проходит масштабная поисково-спасательная операция, со многими поселениями нет никакой связи, поэтому оценивать масштабы разрушений власти пока не берутся.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров и находился примерно на расстоянии 30 километров к юго-востоку от непальского города Джумла, где проживают около девяти тысяч человек. По рассказам очевидцев, отголоски мощных подземных толчков ощущались даже в столице Индии, сообщает "ТВ Центр".

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