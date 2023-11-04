Собянин поздравил москвичей с праздником

4 ноября отмечается День народного единства

С Днём народного единства москвичей поздравил Сергей Собянин на своей странице в соцсети и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, этот праздник напоминает нам о героических страницах истории России и призывает к сплочённости перед лицом испытаний. По словам Сергея Собянина, это единство заряжает каждого человека энергией для больших дел на благо города и страны.

4 ноября в России отмечается День народного единства. В этот праздник во всех регионах пройдут концерты, масштабные исторические реконструкции и грандиозные флешмобы.

Мероприятия уже стартовали на Дальнем Востоке. На военных кораблях подняли российские триколоры, Андреевские стяги и флаги расцвечивания.

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