На ВДНХ открылась выставка-форум “Россия”

4 ноября отмечается День народного единства

Особая дата в истории нашей страны - сегодня отмечается День народного единства. Праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.

Обширная программа запланирована в Москве. В столичных парках организаторы подготовили более полусотни мероприятий: квесты, прогулки с гидами, а также интеллектуальные игры, в ходе которых можно проверить свои знания истории России.

Ярмарки, экскурсии, мастер-классы и более 130-ти экспозиций: на ВДНХ сегодня начала работу выставка-форум “Россия”. Каждый регион страны, а также отечественные ведомства представили свои самые яркие достижения. На стендах - чудеса робототехники, макеты самолётов и даже модель ядерного реактора.

Гостей ждёт насыщенная программа. В этом смогла убедиться Анастасия Мартынова (смотрите видео).

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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