Столетие Исаака Шварца отметили грандиозным концертом в Кремле

На сцене выступили звёзды кино, оперы и эстрады

Музыка, покорившая не одно поколение слушателей. В Государственном Кремлёвском дворце состоялся праздничный гала-концерт в честь столетнего юбилея выдающегося композитора Исаака Шварца.

Мероприятие стало кульминацией всероссийского фестиваля, посвящённого творчеству маэстро, и собрало на одной сцене звёзд кино, оперы и эстрады. Перед зрителями также выступил Российский национальный оркестр, входящий в двадцатку лучших симфонических коллективов мира.

Зрителям представили широко известные композиции Шварца из таких легендарных фильмов, как "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Братья Карамазовы" и многих других. Концерт состоялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает "ТВ Центр".

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