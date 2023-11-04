Найден оригинал Казанской иконы Божией Матери

Об этом сообщил патриарх Кирилл

День народного единства совпадает с большим церковным праздником, посвящённым Казанской иконе Божией Матери - одной из главных русских святынь. Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил об историческом событии: найден подлинник этого чудотворного образа XVI века.

Более ста лет он считался утраченным. В 1904 году икону украли. Считалось, что похитители её уничтожили, но это мнение оказалось ошибочным. Специалисты провели тщательную экспертизу и доказали подлинность обнаруженной святыни, сообщает "ТВ Центр".

"Это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский, который был великой святыней в самое опасное время нашей истории. Имею в виду Средние века, когда решалась судьба России, когда враг - поляки - находились в Москве. И когда избавление от этого врага означало, будет ли Россия свободной страной, или она будет в вечной зависимости от иноземцев", - сказал патриарх, стоя перед образом иконы.

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