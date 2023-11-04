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Армия Израиля нанесла удар по школе в секторе Газа

13:09
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Также с воздуха атакована больница

Десятки человек погибли в результате удара израильской армии по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы. Об этом сообщили палестинские СМИ. Атаке подверглась и центральная больница анклава во время выезда машин скорой помощи.

Как заявили израильские военные, больница использовалась представителями ХАМАС. Известно, что с начала боевых действий Израиль ликвидировал десять высокопоставленных командиров ХАМАС.

Тем временем сухопутные части ЦАХАЛ продвигаются по территории сектора Газа. Палестинские бойцы атакуют их из укреплённых подземных тоннелей. А в городе Эйлат на побережье Красного моря этим утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрелов, сообщает "ТВ Центр".

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