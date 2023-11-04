США намекнули Украине о начале переговоров с Россией

К этому всё идёт

Официальные лица США и Европы начали обсуждать с украинским правительством возможные последствия мирных переговоров с Россией. В частности - от чего Киеву придётся отказаться, чтобы достичь соглашения. Американские и европейские чиновники опасаются, что ситуация зашла в тупик и они не смогут продолжать оказывать Украине помощь, сообщает телеканал NBC.

В Вашингтоне также обеспокоены усилением давления на Соединенные Штаты из-за военной поддержки Израиля. Окружение Джо Байдена всерьёз опасается изоляции США на мировой арене. Причина - стремительный рост жертв среди мирного населения в секторе Газа. Чтобы снять с себя ответственность за происходящее, американским властям приходится публично оправдываться.

Цель военной операции "Железные мечи" – борьба с движением ХАМАС, но не с самой Газой. Еврейское государство не планирует брать анклав под свой контроль. Об этом рассказал госсекретарь США на пресс-конференции по итогам визита в Израиль. Энтони Блинкен также отметил, что ни одно государство не должно вмешиваться в конфликт: Вашингтон не допустит открытия второго фронта.

Другой важной темой переговоров с премьер-министром Израиля стала обстановка в секторе Газа. Сейчас единственная возможность покинуть зону боевых действий - КПП "Рафах" на границе с Египтом. Но и там людей пускают лишь с разрешения властей, строго по спискам, сообщает "ТВ Центр".

В Лондоне демонстранты устроили сидячую акцию прямо на вокзале в надежде остановить убийство жителей Газы. Единственное, что остановить удалось – движение поездов. В Калифорнии протестующие устроили целое музыкальное шоу. На этот раз в порту, рядом с пришвартованным военным кораблём, который должен перевозить оружие в Израиль.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"