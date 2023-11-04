В Москве упростили получение льгот по оплате взносов на капремонт

Теперь не нужно предоставлять копии документов

Сергей Собянин поручил упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый порядок существенно снизит административную нагрузку на заявителей. Их освободят от предоставления копии трудовой книжки и документов, подтверждающих право собственности на жильё.

Все необходимые документы департамент труда и социальной защиты Москвы и городской центр жилищных субсидий получат сами в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Льготы распространятся на одиноко проживающих неработающих москвичей старше 80 лет и собственников в возрасте старше 80 лет и проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров и инвалидов.

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