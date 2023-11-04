ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве упростили получение льгот по оплате взносов на капремонт

14:22
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Теперь не нужно предоставлять копии документов

Сергей Собянин поручил упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый порядок существенно снизит административную нагрузку на заявителей. Их освободят от предоставления копии трудовой книжки и документов, подтверждающих право собственности на жильё.

Все необходимые документы департамент труда и социальной защиты Москвы и городской центр жилищных субсидий получат сами в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Льготы распространятся на одиноко проживающих неработающих москвичей старше 80 лет и собственников в возрасте старше 80 лет и проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров и инвалидов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Капитальный ремонт жилого дома
Капитальный ремонт жилого дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.