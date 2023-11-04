ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамвайному маршруту "Аннушка" исполнилось 112 лет

14:55
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

Знаменитый трамвайный маршрут "Аннушка" отмечает день рождения: ему исполнилось 112 лет. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Легендарный трамвай "Аннушка" изменил маршрут

Мэр напомнил, что изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. В самом начале своего существования по значимости его можно сравнить с современной Кольцевой линией метро.

"Аннушка" часто фигурировала в фильмах. Вагоны с литерой "А" можно увидеть в культовых картинах "Покровские ворота", "Законный брак" и "Холодное лето 53-го".

Сегодня трамваи этого маршрута ходят от метро "Чистые пруды" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Парад трамваев в Москве
Парад трамваев в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.