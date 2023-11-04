Трамвайному маршруту "Аннушка" исполнилось 112 лет

Об этом сообщил Сергей Собянин

Знаменитый трамвайный маршрут "Аннушка" отмечает день рождения: ему исполнилось 112 лет. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. В самом начале своего существования по значимости его можно сравнить с современной Кольцевой линией метро.

"Аннушка" часто фигурировала в фильмах. Вагоны с литерой "А" можно увидеть в культовых картинах "Покровские ворота", "Законный брак" и "Холодное лето 53-го".

Сегодня трамваи этого маршрута ходят от метро "Чистые пруды" через "Павелецкую" и "Пролетарскую" до Новоконной площади.

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