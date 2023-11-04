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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

13:50
  • суббота
  • 04 ноября 2023

4 ноября в России отмечается День народного единства

Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Президент традиционно приходит на Красную площадь 4 ноября, в День народного единства.

На ВДНХ открылась выставка-форум “Россия”
Россия отмечает День народного единства

Вместе с главой государства в возложении цветов приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных и молодёжных организаций, сообщает ТАСС.

Сегодня в России отмечается День народного единства. Праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение изгнало польских интервентов из Москвы.

По случаю праздника на ВДНХ сегодня начала работу выставка-форум “Россия”. Каждый регион страны, а также отечественные ведомства представили свои самые яркие достижения. На стендах - чудеса робототехники, макеты самолётов и модель ядерного реактора.

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