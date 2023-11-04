Блогера-миллионника Шабутдинова отправили в СИЗО

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Сегодня Таганский суд Москвы арестовал блогера Аяза Шабутдинова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённое организованной группой. Шабутдинов пробудет под стражей до середины декабря.

Блогер, которого также называют бизнес-тренером, действовал от имени компании “Лайк Центр”. Он продавал курсы и вебинары, создавал у клиентов ложное представление о предпринимательской деятельности. Его программы никому не принесли прибыли.

Вину Шабутдинов не признал. Всего в уголовном деле восемь эпизодов. Однако их количество может увеличиться, ведь точное число потерпевших неизвестно. Тренинги пользовались успехом, в среднем блогеру переводили на счёт от 100 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "ТВ Центр".

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