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Экипаж ледокола в Арктике снял приключения белых медведей

17:55
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Они изучали обстановку

"ТВ Центр" публикует редкие кадры из акватории Северного Ледовитого океана, которыми поделился экипаж атомного ледокола "50 лет Победы". Команде удалось снять двух любопытных белых медведей, которые вышли из темноты на льдину.

Как настоящие хозяева Арктики, животные чувствовали себя очень вольготно в своей стихии. Сперва косолапые играли, слегка покусывая друг друга, а потом направились изучать ледокол. Но, испугавшись, резко попятились назад. Причём, делая это так синхронно, словно не раз репетировали свои движения.

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