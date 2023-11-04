Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот"

Первый камень в её основание заложат в ноябре-декабре

Владимир Путин поддержал идею строительства мечети в парке "Патриот". Президент сказал об этом в беседе с главой Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином, сообщает ТАСС.

Путин и Гайнутдин общались сегодня на Красной площади после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. По словам муфтия, проект мечети уже согласован на уровне Минобороны. Гайнутдин пригласил главу государства принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства. Церемония пройдёт в конце ноября – начале декабря этого года.

"Хорошая идея. Ребята вместе сражаются", - сказал Путин.

В День народного единства президент по традиции возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Вместе с Путиным в церемонии на Красной площади приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных и молодёжных организаций.

Сегодня в России отмечается День народного единства. Праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение изгнало польских интервентов из Москвы. На ВДНХ сегодня начала работу выставка-форум “Россия”. Каждый регион страны, а также отечественные ведомства представили на ней свои самые яркие достижения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"