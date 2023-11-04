Патрушев высоко оценил успехи России в создании ядерного оружия

Наша страна обогнала всех конкурентов

Россия впервые опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, теперь безопасность нашей страны гарантирована на десятилетия вперёд, сообщает РИА Новости.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - сказал Патрушев, выступая на форуме-выставке "Россия".

В день народного единства на ВДНХ открылась выставка-форум “Россия”. Каждый регион страны, а также отечественные ведомства представили свои самые яркие достижения. На стендах - чудеса робототехники, макеты самолётов и модель ядерного реактора. Гостей ждёт насыщенная программа – мастер классы и десятки увлекательных экспозиций.

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