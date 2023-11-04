Школьные библиотеки в Москве кардинально изменятся

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве полностью меняется подход к созданию школьных библиотек. Детали сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что теперь во всех школах-новостройках вместо обычных книгохранилищ создаются медиатеки. В них учащиеся смогут заниматься индивидуально или в группах, делать домашнюю работу, проводить интеллектуальные соревнования, конкурсы или просто отдыхать.

Большое внимание уделяется планировке. Например, в медиатеках будут эксплуатируемые подоконники, комфортная мебель, современное освещение. Новые библиотечные пространства появятся во всех школах Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"