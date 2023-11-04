ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьные библиотеки в Москве кардинально изменятся

16:53
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве полностью меняется подход к созданию школьных библиотек. Детали сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что теперь во всех школах-новостройках вместо обычных книгохранилищ создаются медиатеки. В них учащиеся смогут заниматься индивидуально или в группах, делать домашнюю работу, проводить интеллектуальные соревнования, конкурсы или просто отдыхать.

Большое внимание уделяется планировке. Например, в медиатеках будут эксплуатируемые подоконники, комфортная мебель, современное освещение. Новые библиотечные пространства появятся во всех школах Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьная библиотека
Школьная библиотека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.