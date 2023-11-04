Турция отозвала посла в Тель-Авиве для консультаций

Из-за ситуации в секторе Газа

Посол Турции в Израиле вызван в Анкару для консультаций. Об этом сообщает МИД Турции.

Решение отозвать главу дипмиссии связано с продолжающимися атаками израильтян на гражданское население сектора Газа и отказа Израиля реагировать на призывы о прекращении огня, говорится в коммюнике МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал жёсткое заявление: он сказал, что более не видит в премьер-министре Биньямине Нетаньяху доверенного собеседника.

"Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов", - сказал Эрдоган. Правда, при этом глава Турции отметил, что о разрыве дипотношений с Израилем речи не идёт.

На этой неделе несколько арабских и латиноамериканских стран отозвали своих послов в Израиле для консультаций, а Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем.

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