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Нанесён удар по арсеналу ВСУ в Черниговской области

19:24
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Подробности сообщили в Минобороны

Российские войска нанесли высокоточный удар по арсеналу ВСУ в Черниговской области. Об этом говорится в новой сводке Минобороны. Целью также стал командно-наблюдательный пункт механизированного формирования боевиков в ДНР.

В общей сложности авиация, артиллерия и беспилотные аппараты поразили за сутки более ста районов скопления живой силы и техники противника. В числе уничтоженного оружия - машины РСЗО "Град" и "Ураган", а также натовские танки "Леопард" и гаубицы М777.

Российские средства ПВО перехватили девять ракет и сбили более 40 дронов. Наши подразделения успешно отразили все атаки противника. Ранены и ликвидированы почти 600 националистов, сообщает "ТВ Центр".

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