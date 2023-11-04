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Зеленский занервничал после новостей о переговорах с Россией

19:43
  • суббота
  • 04 ноября 2023

Президент опроверг эти сообщения

Украинский президент поспешил выступить с опровержением информации, которую распространили его западные союзники. Владимир Зеленский опроверг сообщения о попытках склонить его к переговорам с Россией, сообщает ТАСС.
США намекнули Украине о начале переговоров с Россией

Лидер Незалежной спешно заявил, что никто из лидеров США и Евросоюза не давит на него с целью проведения переговоров с Москвой.

"Никто сегодня не давит на меня", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее 4 ноября телеканал NBC сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придётся отказаться для достижения компромисса. Подобные разговоры начались после того, как стало понятно, что так называемое контрнаступление ВСУ захлебнулось.

О необходимости переговоров с Россией украинскому лидеру говорят не только западные коллеги и друзья, но и его окружение. Сведения об этом периодически просачиваются в прессу. А Запад, в свою очередь, постепенно готовит Киев к тому, что скоро оставит его без помощи.

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