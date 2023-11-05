При ракетном ударе по заводу в Керчи повреждён военный корабль

Люди не пострадали

Во время ракетного удара ВСУ по судостроительному заводу в Керчи пострадал военный корабль, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Противник выпустил 15 крылатых ракет, 13 из которых сбили силы ПВО.

4 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал о работе ПВО в районе Керчи. По его информации, обломки сбитых ракет ВСУ упали на территории завода имени Бутомы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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