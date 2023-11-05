Военные разведчики встретили свой праздник на передовой

Минобороны показало их работу в зоне СВО

Военные разведчики встречают свой профессиональный праздник на боевом посту. На купянском направлении они обнаружили и ликвидировали группы ВСУ и наёмников, готовивших нападения на позиции российских войск.

Разведчики перемещаются практически бесшумно, без единого лишнего звука, общаются на языке жестов. Для корректировки маршрутов и выявления позиций противника они применяют беспилотники.

Боевые задачи эти бойцы в основном выполняют на большом расстоянии от мест дислокации наших войск, сообщает "ТВ Центр".

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