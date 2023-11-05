Уничтожил вражеский беспилотник: всё о подвиге прапорщика Кудрявцева

Детали сообщили в Минобороны

В Минобороны рассказали о примерах профессионализма и мужества наших военных, защищающих жителей Донбасса. Прапорщик Дмитрий Кудрявцев нёс боевое дежурство в составе экипажа комплекса "Панцирь-С" в районе приграничного населённого пункта. Расчёт обнаружил и уничтожил беспилотник самолётного типа, благодаря чему противник лишился возможности вести воздушную разведку.

Штурмовой отряд ефрейтора Евгения Кирицева обнаружил в лесу замаскированные объекты ВСУ. Бойцы обезвредили минные заграждения, уничтожили пулемётную точку, бронемашину и более десяти неонацистов. Это обезопасило участок дороги, по которой на передовую следовали наши автоколонны, сообщает "ТВ Центр".

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