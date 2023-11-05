Первый день работы выставки-форума "Россия": как это было

Выставка открылась на ВДНХ в День народного единства

В День народного единства на ВДНХ открылась выставка-форум "Россия". На ближайшие полгода эта столичная площадка станет масштабной проекцией всей страны. Регионы представляют здесь достижения и знакомят гостей со своими традициями и обычаями.

В едином порыве на нескольких локациях в такт музыке сотни гостей ВДНХ, сами того не подозревая, стали участниками флешмоба, который дал старт международной выставке-форуму "Россия". Эстафету подхватывает сводный хор из более чем тысячи ребят, приехавших в Москву со всей страны. В унисон поют участники музыкального шоу - песнями о Родине, дружбе, человеческих ценностях поздравляют страну с Днём народного единства.

О достижениях нашей великой страны, о людях, в ней проживающих, об истории и современности - выставка-форум "Россия" как раз о том, что мы ценим, любим, чем дорожим. И о чём стоит самим себе напомнить.

В каждом из многочисленных павильонов выставки собрано то, чем гордится тот или иной регион России. 194 народа, 194 культуры - есть из чего выбрать. От запахов кружится голова. Из желающих попробовать карельские калитки, уральские кундюмы, дагестанские курзе, бурятские бузы выстроилась длинная очередь, сообщает "ТВ Центр".

Отбоя от посетителей нет повсюду. Возможность за один день побывать в каждом из 89 регионов нельзя упустить. Чем гордится Россия и её жители, наглядно и пошагово рассказывает галерея "Достижения России". Обзор - в тоннеле длиной 166 метров. Павильон "Атом" рассказывает о людях, благодаря которым наша страна стала ядерной державой, и как мирный атом встал на службу человеку. Модели ледоколов, подводных лодок, вертолётов и автомобилей с атомными двигателями.

Знаменитые и высокопоставленные спикеры отвечают на вопросы, говорят на актуальные темы. 4 ноября здесь можно было послушать пресс-секретаря президента, министра финансов, заместителя председателя Госдумы.

Есть чем занять и юных посетителей форума - в павильоне "Космос" после лекции строили новые ракеты. Можно пронестись по Енисею, зачерпнуть воды в Байкале, прокатиться на тройке Деда Мороза, забраться на Эльбрус - каждый регион знакомит посетителей с уникальным туристическим потенциалом.

Пожалуй, самая необычная выставка - первый мобильный исторический парк "Россия - моя история". Тысяча лет развития страны в наглядном исполнении - проекторы, голограммы, активные панели. Столько вдохновляющих фактов. Столько правды о России и россиянах.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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