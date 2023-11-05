Израиль разбомбил лагерь беженцев в секторе Газа

Погибли десятки мирных жителей

Два самолёта МЧС России вылетели этим утром в Египет. Они доставят третью партию гуманитарной помощи для сектора Газа. Тем временем под огнём ЦАХАЛ оказался ещё один лагерь беженцев: погибли десятки человек. В самом Израиле под ракетный обстрел попал жилой дом. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких районах страны.

Огромная воронка на месте палестинского лагеря беженцев Джабалия. Пока спасатели борются с огнем, выжившие разбирают завалы. Ещё два удара пришлись на лагерь беженцев Эль-Магази и местную больницу, сообщает "ТВ Центр".

Число погибших в секторе Газа приближается к 9-ти с половиной тысячам. Это данные Министерства здравоохранения. И сил, и средств, чтобы лечить людей с каждым днём всё меньше, говорят медики. Врачи самой крупной больницы Аль-Шифе, которая недавно тоже подверглась ударам, сообщают, что скоро они не смогут принимать пациентов.

Во дворе больницы установили экран. Люди ликуют, глядя на кадры уличных боев между ХАМАС и ЦАХАЛ в городской застройке. Хоть израильская армия продвинулась вглубь сектора Газа и фактически отрезала сам город от остальной части анклава, палестинцы атакуют военную технику ЦАХАЛ из укрытий.

На севере Израиля этой ночью звучали сирены. Системы ПВО отразили ракетный удар по Тель-Авиву и аэропорту имени Бен-Гуриона. В свою очередь, ЦАХАЛ сообщает, что с момента начала наземных операций были нанесены удары по более чем двум тысячам объектам ХАМАС.

Накануне вечером силы направили самолёт для атаки на военный комплекс, включающий оперативный штаб, наблюдательные пункты и другую инфраструктуру. В израильской армии сообщают, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС под сектором Газа.

Пострадавшие от рук палестинцев израильтяне с надеждой ждут новостей о спасении заложников. ХАМАС сообщает, что в результате налётов на сектор Газа погибли 63 пленника, не менее 20 тел находятся под завалами. В ходе уличных боев был повреждён крупнейший резервуар с водой, которую использовали больницы. Это ещё сильней усложняет гуманитарную обстановку.

До сих пор грузовики с гумпомощью продвигаются через КПП "Рафах" очень медленно. Новая партия гуманитарной помощи от России скоро прибудет в Египет. Два спецборта доставят 60 тонн груза. На борту самолётов - продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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