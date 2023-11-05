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Европейцы встали на защиту мирных жителей Газы

13:19
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

Люди выходят на улицы

В разных частях мира проходят новые митинги с призывом остановить кровопролитие на Ближнем Востоке. Масштабные акции против боевых действий в секторе Газа захлестнули страны Европы. Демонстранты выходят на улицы с антисемитскими лозунгами, вступают в стычки с полицией. Задержанных уже сотни.
МЧС России направило гумпомощь для мирных жителей сектора Газа

Недовольство политикой властей, активно выражают и граждане США. В Вашингтоне прошла самая большая акция протеста с начала конфликта. На улицы вышли 100 тысяч человек. В Лондоне 30 тысяч протестующих собрались на Трафальгарской площади. Мирной демонстрация оставалась недолго. Четверо полицейских получили ранения после того, как в них бросили фейерверки, сообщает "ТВ Центр".

Многотысячные марши прошли и в странах Южной Америки, которые одна за другой отзывают своих послов из Израиля. Бунтует и сам Израиль.  Граждане еврейского государства требуют немедленного возвращения домой заложников и отставки премьер-министра, который не смог защитить страну от нападения.

За излишне жёсткие, по мнению демонстрантов, действия израильского правительства евреи теперь подвергаются нападкам по всему миру. Во Франции - рекордный всплеск антисемитизма.  Власти не успевают закрашивать звёзды Давида и свастики, которыми теперь массово помечают дома.

Эммануэль Макрон выступил с требованием прекратить бомбардировки Газы, но гражданам Пятой республики еврейского происхождения от этого уже не легче. Многие боятся ходить по улицам, где преобладает арабское население. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в ближневосточное турне. Уже успел встретится с премьером Израиля Нетаньяху и лидерами арабского мира. Последние ждут от заокеанского гостя давления на Израиль, чтобы тот немедленно прекратил огонь в секторе Газа.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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