Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве

Открываются новые учебные заведения

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы с начала года построили 10 школ и 14 детских садов. О проделанной работе и о планах рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Новый детский сад скоро появится в Десёновском поселении, ещё один на 220 человек откроют в Коммунарке. Ещё одно образовательное учреждение построят в поселении Роговском.

К 2035 году в Новой Москве появятся ещё 320 детских садов и 170 школ. Помимо этого, особое внимание уделяют строительству объектов здравоохранения и спорткомплексов. В планах - возвести свыше 120-ти медучреждений и около сотни культурно-досуговых объектов, сообщает "ТВ Центр".

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