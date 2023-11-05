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В Сочи открылся фестиваль документального кино "Победили вместе"

11:50
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

Представлены картины о Второй мировой войне

Сохранить историческую память и осмыслить события Второй мировой войны. Такова одна из главных задач Международного фестиваля документального кино "Победили вместе".

Масштабное мероприятие стартовало в Сочи. В программе киносмотра представлены более сотни картин из 27 стран. Впервые зрителям покажут фильмы на основе рассекреченных документов, сообщает "ТВ Центр".

Авторы поднимут такие актуальные вопросы, как региональные и геополитические конфликты, проявление фашизма и нацизма в современном мире, проблемы юного поколения. Всего предусмотрено семь конкурсных программ. Победителей объявят 9 ноября.

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