В Сочи открылся фестиваль документального кино "Победили вместе"

Представлены картины о Второй мировой войне

Сохранить историческую память и осмыслить события Второй мировой войны. Такова одна из главных задач Международного фестиваля документального кино "Победили вместе".

Масштабное мероприятие стартовало в Сочи. В программе киносмотра представлены более сотни картин из 27 стран. Впервые зрителям покажут фильмы на основе рассекреченных документов, сообщает "ТВ Центр".

Авторы поднимут такие актуальные вопросы, как региональные и геополитические конфликты, проявление фашизма и нацизма в современном мире, проблемы юного поколения. Всего предусмотрено семь конкурсных программ. Победителей объявят 9 ноября.

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