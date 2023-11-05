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В Москве прошёл турнир "Под флагом добра"

11:55
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

В нём приняли участие детские спортивные команды

В Москве 16 детских команд из разных стран боролись за призы Российского футбольного союза. В столице прошёл международный турнир "Под флагом добра".

Среди юных спортсменов были и ребята с ограниченными возможностями здоровья. С помощью соревнований их вовлекают в активную жизнь и помогают почувствовать себя частью большого сообщества. Чтобы погружение в мир футбола было ещё более увлекательным, организаторы приготовили мастер-классы и конкурсы от известных атлетов.

В Москве турнир проводится дважды в год в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни" при поддержке столичного департамента спорта. В этом году соревнования стали уже 14-ми по счёту, сообщает "ТВ Центр".

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