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В Музее ЦСКА открылась уникальная выставка

12:36
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

На ней представлены кубки-скульптуры, полученные армейцами

Зарядиться духом великих побед смогли посетители уникальной выставки "Изобразительное искусство в спортивных наградах", которая прошла в Музее спортивной славы ЦСКА.

Гостям представили кубки-скульптуры, полученные армейцами в различные годы, а также картины, написанные фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком.

Кроме того, впервые можно было увидеть трофей Кубка России, завоёванный мужской футбольной командой в этом году. В рамках мероприятия состоялись экскурсии, церемония награждения и праздничный концерт, сообщает "ТВ Центр".

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