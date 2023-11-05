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Летняя жара в Сочи и морозы под 40 в Якутии: сюрпризы погоды в России

13:35
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

В Москве воздух прогрелся до плюс 13-ти

Погода преподносит сюрпризы жителям России. В Сибири установились аномальные даже для этих широт ноябрьские морозы. Из-за сложной ледовой обстановки на реке Лене в ловушке оказались сотни машин на переправе.
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Паромная переправа "Якутск - Нижний Бестях". Более 200 машин здесь застряли, навигация из-за сложных погодных условий закрыта на день раньше срока. А на улице, между тем, начинаются настоящие якутские морозы - в начале ноября здесь уже минус 35 градусов.

На реке Лене сейчас проходит густой ледостав - формирование сплошного плотного покрова. Обычно он формируется уже к середине октября, но подвела погода - несколько дней назад днём было всего минус восемь. Добраться по неустойчивому льду в отдалённые районы и обратно сейчас можно по воздуху или на судах на воздушной подушке, сообщает "ТВ Центр".

А на юге России, кажется, снова наступило лето. В Сочи воздух прогрелся до плюс 26 градусов: вполне комфортно для водных процедур. В столице не настолько, но всё же тепло. Сегодня и завтра - до плюс 13 градусов. Эти показатели на восемь градусов превышают среднемесячную норму. Поэтому ждать в ближайшее время снега не стоит.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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