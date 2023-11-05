В аэропорту Гамбурга проходит полицейская спецоперация

Мужчина взял в заложники собственную дочь

Крупная полицейская операция в аэропорту Гамбурга. Мужчина взял в заложники четырёхлетнюю девочку. Автомобиль без номеров прорвался на территорию, где готовился к вылету пассажирский самолёт.

Водитель стрелял и бросал бутылки с зажигательной смесью. Предположительно, подозреваемый - этнический турок. Девочка - его дочь, которую он украл у матери из-за разногласий по вопросу опеки и хочет вывезти на родину.

Полиция ведёт с ним переговоры. Аэропорт закрыт, рейсы перенаправляют в другие воздушные порты, сообщает "ТВ Центр".

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