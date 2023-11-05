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В Москве растёт число QR-кодов на указателях к историческим местам

17:23
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

Подробности сообщил мэр Сергей Собянин

В Москве установлены более четырёх тысяч информационных полей с QR-кодами. Они появились на городских указателях на пути к историческим памятникам, мемориальным зданиям и к объектам, связанным с героями Великой Отечественной войны, выдающимися деятелями культуры и науки, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

QR-коды при наведении на них камеры смартфона или другого умного устройства выведут на его экран краткую биографию героя или историю памятного места, написал мэр.

Такие указатели появились в Москве три года назад - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня их уже больше, QR-коды рассказывают об объектах авиакосмической отрасли.

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QR-коды на пути к историческим памятникам и мемориальным зданиям
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