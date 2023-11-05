В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена

Рано или поздно Россия и США вернутся к диалогу

В Кремле сделали заявление про отношения России и США и про то, при каких условиях возможны контакты президентов двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сказал, что для встречи президентов России и США должны вызреть необходимые условия.

"Это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся на нуле, и даже, возможно, ниже нуля. Но Россия и США несут ответственность за мировую стабильность, поэтому рано или поздно нам придётся возобновить диалог, отметил пресс-секретарь Путина.

После начала спецоперации Россия и США практически прекратили общение. Некоторые контакты сохраняют лишь военные для предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"