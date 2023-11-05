ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена

14:13
  • воскресенье
  • 05 ноября 2023

Рано или поздно Россия и США вернутся к диалогу

В Кремле сделали заявление про отношения России и США и про то, при каких условиях возможны контакты президентов двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сказал, что для встречи президентов России и США должны вызреть необходимые условия.
Песков: В Кремле розовых очков не носят

"Это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся на нуле, и даже, возможно, ниже нуля. Но Россия и США несут ответственность за мировую стабильность, поэтому рано или поздно нам придётся возобновить диалог, отметил пресс-секретарь Путина.

После начала спецоперации Россия и США практически прекратили общение. Некоторые контакты сохраняют лишь военные для предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.